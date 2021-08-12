В Украине подтвердили 1247 случаев COVID-19

В Украине за сутки выздоровело 1039 пациентов с COVID-19 Фото: depositphotos.com

Среди заболевших 77 детей и 41 медик.

Умерло за сутки 24 человека, выздоровело 1039 пациентов, госпитализировано 588 заболевших.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 262 601 случай COVID-19, умерло 53 173 человека, выздоровел 2 194 791 пациент.

За сутки в Украине сделали 48 051 тестирование на коронавирус, из которых 22 049 – методом ПЦР, 8735 – методом ИФА, а также 17 267 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 11,6 млн ПЦР-тестов на коронавирус.



