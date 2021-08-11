Ляшко: Один из крупнейших строительных гипермаркетов готов в 76 своих магазинах открыть центры вакцинации

"Мы с радостью будем принимать всех, кто захочет вакцинироваться. Украинская система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться. Сегодня [10 августа] была встреча с представителем одного из крупнейших гипермаркетов строительной индустрии, который готов в 76 своих магазинах открыть центры вакцинации и прививать всех желающих. Сейчас мы выходим на европейский тренд по охвату прививками по дневному количеству и уже превышаем мировой тренд", – сказал Ляшко.
По его словам, власти будут мотивировать сделать прививку тех граждан, которые еще не готовы вакцинироваться против COVID-19.
О каком именно гипермаркете идет речь, министр не уточнил.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 261 354 случая коронавируса (1122 – за минувшие сутки), умерло 53 149 человек, выздоровело 2 193 752 пациента.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании вакцинировалось 4 324 553 человека, из них получил одну дозу 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 521 848 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 6 846 399 прививок.
В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал Ляшко 1 августа. Главный санврач Игорь Кузин заявлял в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа, что до конца года в страну доставят еще 17 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.