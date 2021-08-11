Ляшко: Один из крупнейших строительных гипермаркетов готов в 76 своих магазинах открыть центры вакцинации

В Украине от коронавируса вакцинировались более 4,32 млн человек Фото: depositphotos.com

"Мы с радостью будем принимать всех, кто захочет вакцинироваться. Украинская система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться. Сегодня [10 августа] была встреча с представителем одного из крупнейших гипермаркетов строительной индустрии, который готов в 76 своих магазинах открыть центры вакцинации и прививать всех желающих. Сейчас мы выходим на европейский тренд по охвату прививками по дневному количеству и уже превышаем мировой тренд", – сказал Ляшко.

По его словам, власти будут мотивировать сделать прививку тех граждан, которые еще не готовы вакцинироваться против COVID-19.

О каком именно гипермаркете идет речь, министр не уточнил.