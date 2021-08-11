В Польше увеличат охрану для сотрудников центров вакцинации. Они получат статус госслужащего

В Польше сделали 33,8 млн прививок от COVID-19 Фото: ЕРА

Недзельский предложил увеличить охрану для работников пунктов прививок. Усиление безопасности связано с участившимися случаями агрессии со стороны противников вакцинации.

Предложение Недзельського поддержал польский премьер Матеуш Моравецкий. По его словам, все сотрудники пунктов вакцинации выполняют нужную общественную работу. Пунктам, которые расположены на улицах или рынках, могут непосредственно угрожать потенциальные агрессоры, добавил он.

Моравецкий пообещал, что соответствующий проект закона в ближайшее время попадет на рассмотрение в Сейм.