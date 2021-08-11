В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных

Все лица, которые не полностью вакцинированы или не переболели COVID в последние шесть месяцев, должны предоставить быстрый тест на антиген, срок действия которого составляет 24 часа, или ПЦР-тест, сделанный до 48 часов назад. Это правило не распространяется на детей до шести лет и школьников.

Вакцинированные лица должны предоставлять тесты для посещения парикмахерских, косметических салонов, фитнес-студий, проживания в гостиницах.

Также тесты нужны для посещения больниц, домов для престарелых, кафе, ресторанов и баров, кинотеатров, мероприятий и торжеств.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, в стране от коронавируса полностью вакцинировано 55,1% населения