В мире зарегистрировали наименьшее за четыре недели число новых случаев COVID-19 – данные ВОЗ

В мире подтвердили более 202 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

Последний раз более низкий суточный прирост инфицированных регистрировали четыре недели назад, 14 июля (460 тыс.).

С начала пандемии COVID-19 число случаев инфицирования превысило, по данным ВОЗ, показатель в 202,6 млн.

В тройку стран с наибольшим количеством случаев коронавирусной инфекции входят США (35,5 млн), Индия (32 млн) и Бразилия (20 млн).

Скриншот: covid19.who.int

За последние 24 часа в мире скончалось 8170 пациентов с COVID-19. Общее число смертей – почти 4,3 млн.