Финляндия открыла границы для украинцев. Названы условия въезда

Всем гражданам Украины (без исключений), которые приедут в Финляндию прямым рейсом из Украины или транзитом через страны, включенные в "зеленый список" Финляндии, будет разрешено въехать на территорию страны.

Все лица, прибывающие из любых третьих стран (в том числе из Украины) и прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, освобождаются от обязательного тестирования и прохождения карантина при условии, что после получения второй дозы вакцины прошло 14 дней. Финляндией признаются следующие вакцины:

Comirnaty (Pfizer/BionTech);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen (Johnson & Johnson);

BIBP/Sinopharm;

Covishield;

CoronaVac.

Граждане Украины, которые не имеют подтверждения полного курса вакцинации во время пересечения государственной границы Финляндии, должны предоставить один из следующих документов:

сертификат, подтверждающий получение первой дозы вакцины, которая признается Финляндией. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста через 72 часа после прибытия в Финляндию;

сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в Украине не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста через 72 часа после прибытия в Финляндию.

Без наличия указанных выше документов или при наличии подтверждения о том, что лицо переболело COVID-19, граждане Украины будут направлены на прохождение ПЦР-теста на пограничном пункте контроля.

Прохождение двух ПЦР-тестов после приезда в Финляндию является бесплатным для всех путешественников. Запись на прохождение ПЦР-теста возможна по ссылке.