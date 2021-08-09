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Финляндия открыла границы для украинцев. Названы условия въезда

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Въезд в Финляндию разрешен с 9 августа
Въезд в Финляндию разрешен с 9 августа
Фото: depositphotos.com

С 9 августа Финляндия открывает границы даже для невакцинированных украинцев, однако есть ограничения. Об этом свидетельствуют данные на специализированном портале МИД Украины.

Всем гражданам Украины (без исключений), которые приедут в Финляндию прямым рейсом из Украины или транзитом через страны, включенные в "зеленый список" Финляндии, будет разрешено въехать на территорию страны. 

Все лица, прибывающие из любых третьих стран (в том числе из Украины) и прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, освобождаются от обязательного тестирования и прохождения карантина при условии, что после получения второй дозы вакцины прошло 14 дней. Финляндией признаются следующие вакцины:

  • Comirnaty (Pfizer/BionTech);
  • Spikevax (Moderna);
  • Vaxzevria (AstraZeneca);
  • Janssen (Johnson & Johnson);
  • BIBP/Sinopharm;
  • Covishield;
  • CoronaVac.

Граждане Украины, которые не имеют подтверждения полного курса вакцинации во время пересечения государственной границы Финляндии, должны предоставить один из следующих документов:

  • сертификат, подтверждающий получение первой дозы вакцины, которая признается Финляндией. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста через 72 часа после прибытия в Финляндию;
  • сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в Украине не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста через 72 часа после прибытия в Финляндию.

Без наличия указанных выше документов или при наличии подтверждения о том, что лицо переболело COVID-19, граждане Украины будут направлены на прохождение ПЦР-теста на пограничном пункте контроля. 

Прохождение двух ПЦР-тестов после приезда в Финляндию является бесплатным для всех путешественников. Запись на прохождение ПЦР-теста возможна по ссылке.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.

После этого уже открыли границы для украинцев ДанияГерманияЭстония, Литва и ЛатвияСловакияНидерландыКипрФранция.

С 26–27 июля для украинцев открылись ФинляндияШвецияИспанияПортугалияЛюксембург.

Теги: туризм, Финляндия, украинцы, вакцина, коронавирус, границы
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