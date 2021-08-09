В Украине семейных врачей хотят вознаграждать за вакцинацию пациентов – Минздрав

Семейным врачам будут засчитывать 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации Фото: depositphotos.com

Рассматривается возможность начисления баллов непрерывного профессионального развития за высокий охват вакцинации среди пациентов.

"Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80%, ему будет засчитываться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации начиная с 2022 года", – рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что сейчас Минздрав совместно с Национальной службой здоровья рассматривают возможность внедрения и дополнительного финансового вознаграждения семейным врачам за высокие результаты охвата COVID-прививками взрослых пациентов.