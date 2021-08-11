ВОЗ заявила о "позорном неравенстве" в доступе стран к вакцинам от COVID-19

"Возможно, во всем мире есть 20 человек, которые имеют решающее значение для борьбы с этой проблемой. Они возглавляют крупные компании, которые отвечают за распределение вакцин, они возглавляют страны", – сказал Эйлоурд.

По его словам, эти люди закупают большинство вакцин от коронавируса и возглавляют страны, которые их производят.

"Нам нужно, чтобы эти 20 человек сказали, что они решат эту проблему к концу сентября. Мы сделаем так, чтобы 10% каждой страны в Африке были вакцинированы", – сказал Эйлоурд.