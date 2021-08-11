ВОЗ заявила о "позорном неравенстве" в доступе стран к вакцинам от COVID-19

"Возможно, во всем мире есть 20 человек, которые имеют решающее значение для борьбы с этой проблемой. Они возглавляют крупные компании, которые отвечают за распределение вакцин, они возглавляют страны", – сказал Эйлоурд.
По его словам, эти люди закупают большинство вакцин от коронавируса и возглавляют страны, которые их производят.
"Нам нужно, чтобы эти 20 человек сказали, что они решат эту проблему к концу сентября. Мы сделаем так, чтобы 10% каждой страны в Африке были вакцинированы", – сказал Эйлоурд.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире по состоянию на 11 августа сделали 4,51 млрд прививок от коронавируса в 181 стране, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. Первое место по количеству введенных доз вакцины занимает Китай (около 1,8 млрд доз), второе – Индия (514,5 млн) и третье – страны Евросоюза (493,2 млн).
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.