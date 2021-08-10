В Великобритании привили от COVID-19 три четверти взрослого населения

Всего в Соединенном Королевстве ввели более 86,6 млн доз препаратов от COVID-19 Фото: EPA

Всего в Соединенном Королевстве ввели более 86,6 млн доз препаратов от COVID-19, более 47 млн человек (89%) получили первый укол.

Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал британцев, кто еще не вакцинирован, как можно скорее записаться на прививку – чтобы защитить себя и близких и "позволить всем безопасно пользоваться нашими свободами", сообщает BBC.

В частности, к концу сентября жителям Великобритании потребуется полная вакцинация от COVID-19, чтобы посещать ночные клубы и другие мероприятия с большим скоплением людей.

Как заявили в правительстве, две дозы вакцин от Pfizer/BioNTech или AstraZeneca обеспечили более 90% защиты от госпитализации из-за штамма коронавируса "Дельта", который доминирует в Соединенном Королевстве.