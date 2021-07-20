Великобритания начинает прививать от коронавируса подростков, но не всех

Прививать будут детей из групп риска, а также подростков, живущих с родителями из уязвимых групп.
В частности, вакцину получат дети с тяжелыми неврологическими расстройствами, синдромом Дауна, иммуносупрессией (угнетение иммунитета) и множественными или тяжелыми нарушениями обучаемости. Их буду прививать препаратом от Pfizer/BioNTech.
При этом британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации не советует прививать здоровых детей, поэтому правительство этого делать не будет.
Комитет считает, что COVID-19 редко вызывает тяжелые заболевания у детей без сопутствующих заболеваний и минимальная польза для здоровья от вакцинации против COVID-19 не перевешивает потенциальных рисков.
Вместе с тем здоровым детям, которым осталось менее трех месяцев до 18-летия, будет разрешено получить вакцину.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Великобритании было подтверждено почти 5,5 млн случаев заражения коронавирусом, из них 129 тыс. – с летальным исходом. Население страны составляет 66,7 млн человек.
Вакцинацию от коронавируса в Соединенном Королевстве проводят препаратами от Pfizer/BioNTech (с 8 декабря 2020 года), Oxford/AstraZeneca (с 4 января 2021 года), Moderna (с 7 апреля) и Johnson & Johnson (одобрена 28 мая). По данным на 19 июля, в стране ввели 82,4 млн доз вакцин (46,3 млн человек получили первую дозу, 36,1 млн – привиты полностью).