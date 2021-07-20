Великобритания начинает прививать от коронавируса подростков, но не всех

Прививать детей будут только, если они или их родители относятся к уязвимым группам Фото: depositphotos.com

Прививать будут детей из групп риска, а также подростков, живущих с родителями из уязвимых групп.

В частности, вакцину получат дети с тяжелыми неврологическими расстройствами, синдромом Дауна, иммуносупрессией (угнетение иммунитета) и множественными или тяжелыми нарушениями обучаемости. Их буду прививать препаратом от Pfizer/BioNTech.

При этом британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации не советует прививать здоровых детей, поэтому правительство этого делать не будет.

Комитет считает, что COVID-19 редко вызывает тяжелые заболевания у детей без сопутствующих заболеваний и минимальная польза для здоровья от вакцинации против COVID-19 не перевешивает потенциальных рисков.

Вместе с тем здоровым детям, которым осталось менее трех месяцев до 18-летия, будет разрешено получить вакцину.