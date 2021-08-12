Разведка США вскоре завершит отчет о происхождении COVID-19. Специалисты рассматривают две теории – CNN

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. С тех пор в мире подтвердили почти 205 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло около 4,6 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, были задействованы летучие мыши, змеи или панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

В начале пандемии также получила распространение теория о лабораторном происхождении коронавируса. В МИД Китая заявляли, что версия об утечке вируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

14 января 2021 года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В итоге миссия не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате утечки.

В то же время гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 15 июля сказал, что исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане преждевременно.

Байден 26 мая дал поручение спецслужбам удвоить усилия по сбору и анализу информации о происхождении COVID-19, сообщала пресс-служба Белого дома. На эту работу он дал 90 дней и попросил информировать Конгресс об итогах.

Администрация Байдена "полна решимости докопаться до сути" происхождения коронавирусной инфекции COVID-19, заявлял в интервью Axios, которое вышло 6 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол 2 августа опубликовал доклад, в котором говорится, что причиной распространения коронавируса в мире стала утечка из лаборатории в Ухане.

В начале августа спецслужбы США получили генетические данные образцов 22 тыс. вирусов, взятых из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае. Источники CNN указывали, что это поможет ответить на вопрос, произошла утечка коронавируса из китайской лаборатории или от животных в дикой природе.