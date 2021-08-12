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Разведка США вскоре завершит отчет о происхождении COVID-19. Специалисты рассматривают две теории – CNN

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Спецслужбы США получили генетические данные образцов вирусов из лаборатории института вирусологии в Ухане
Спецслужбы США получили генетические данные образцов вирусов из лаборатории института вирусологии в Ухане
Фото: ЕРА

Сотрудники американской разведки завершают отчет о происхождении коронавируса, который заказал президент США Джо Байден. Об этом рассказали три источника телеканала CNN 11 августа.

После трех месяцев анализа данных представители разведки склоняются к двум теориям происхождения COVID-19. Одни рассматривают как главные теорию о версию о лабораторном происхождении коронавируса в китайском Ухане, а другие – передачу его от животного к человеку.

В отчете нет ничего сверхъестественного, отметил один из собеседников CNN. Байден установил срок для завершения расследования до конца августа этого года.

Неспособность разведывательного сообщества представить одну теорию с высокой степенью уверенности после трех месяцев исследования подчеркивает сложность выявления источников коронавируса. Проект отчета может серьезно измениться за оставшееся время, отметили источники телеканала.

Американские чиновники сказали CNN, что администрация Байдена рассматривала возможность начала еще одного расследование, если текущий отчет окажется безрезультатным. Однако еще не известно, было ли принято такое решение.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. С тех пор в мире подтвердили почти 205 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло около 4,6 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, были задействованы летучие мыши, змеи или панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). 

В начале пандемии также получила распространение теория о лабораторном происхождении коронавируса. В МИД Китая заявляли, что версия об утечке вируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

14 января 2021 года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В итоге миссия не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате утечки.

В то же время гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 15 июля сказал, что исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане преждевременно.

Байден 26 мая дал поручение спецслужбам удвоить усилия по сбору и анализу информации о происхождении COVID-19, сообщала пресс-служба Белого дома. На эту работу он дал 90 дней и попросил информировать Конгресс об итогах.

Администрация Байдена "полна решимости докопаться до сути" происхождения коронавирусной инфекции COVID-19, заявлял  в интервью Axios, которое вышло 6 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол 2 августа опубликовал доклад, в котором говорится, что причиной распространения коронавируса в мире стала утечка из лаборатории в Ухане.

В начале августа спецслужбы США получили генетические данные образцов 22 тыс. вирусов, взятых из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае. Источники CNN указывали, что это поможет ответить на вопрос, произошла утечка коронавируса из китайской лаборатории или от животных в дикой природе.

Теги: США, Китай, Джо Байден, ученые, расследование, спецслужбы, чиновники, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ухань, коронавирус
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