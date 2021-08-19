В Украине с 2024 года должны ввести мораторий на рекламу лекарств – решение СНБО

Согласно решению, Кабмин должен до 1 декабря разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения населения на период до 2030 года, который будет включать "принятие мер по минимизации вредного воздействия самолечения на здоровье".

"В частности, путем установления с 1 января 2024 года моратория на приведение в теле-, радиопередачах, средствах массовой информации любых сведений рекламного характера о лекарственных средствах, медицинских изделиях, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации", – говорится в документе.

Также правительство должно обеспечить "реальный контроль" за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарств.