Зеленский подписал закон о запрете продавать лекарства детям до 14 лет

Верховная Рада приняла закон 15 июля.

Согласно закону, запрещена продажа лекарств людям младше 14 лет, в том числе и через интернет. Если продавец сомневается в возрасте покупателя, он может потребовать предъявить документ, который подтверждает возраст.

Согласно пояснительной записке к закону, сейчас в Украине существует ситуация "с неконтролируемым отпуском лекарств". Депутаты считают закон необходимым для предотвращения отравлений медпрепаратами, в том числе и с целью самоубийства.