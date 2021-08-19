В Украине продолжает расти количество больных COVID-19 за сутки

За сутки от COVID-19 выздоровели 898 человек Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 90 детей и 35 медиков. Это самое большое число подтвержденных за сутки больных в Украине, начиная с 10 июня, когда заболело 1603 человека.

Умерло за сутки 32 человека, выздоровело 898 пациентов, госпитализировано 665 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 270 226 случаев COVID-19, умерло 53 368 человек, выздоровело 2 199 118 пациентов.

За сутки в Украине сделали 50 593 тестирования на COVID-19, из которых 23 612 – методом ПЦР, 7968 – методом ИФА, а также 19 013 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 11,7 млн ПЦР-тестов на COVID-19.