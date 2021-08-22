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Глава ВОЗ назвал несправедливое распределение вакцин от COVID-19 "позором для человечества"

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Гебрейесус призвал богатые страны жертвовать вакцины другим государствам
Гебрейесус призвал богатые страны жертвовать вакцины другим государствам
Фото: EPA

Несправедливое распределение вакцин от коронавируса – "позор для человечества", уверен гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом он заявил на пресс-конференции 18 августа, сообщила пресс-служба ВОЗ.

Гебрейесус призвал богатые страны жертвовать вакцины другим государствам и в этом плане призвал следовать примеру США.

Он также заявил, что сейчас 75% введенных доз приходятся на 10 государств, в то время как в странах с низким уровнем доходов вакцинировано лишь 2% населения. 

"Несправедливость в отношении вакцин – позор всего человечества, и если мы не будем бороться с ней сообща, мы продлим острую стадию этой пандемии на годы, когда она может закончиться в считанные месяцы", – сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус также напомнил, что призвал ввести мораторий на бустерные (дополнительные) дозы вакцин. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По состоянию на 22 августа в мире сделали почти 5 млрд прививок от COVID-19.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 22 августа первую дозу вакцины получили более 5 млн человек, а 3,1 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВОЗ, вакцинация, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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