Глава ВОЗ назвал несправедливое распределение вакцин от COVID-19 "позором для человечества"

Гебрейесус призвал богатые страны жертвовать вакцины другим государствам и в этом плане призвал следовать примеру США.
Он также заявил, что сейчас 75% введенных доз приходятся на 10 государств, в то время как в странах с низким уровнем доходов вакцинировано лишь 2% населения.
"Несправедливость в отношении вакцин – позор всего человечества, и если мы не будем бороться с ней сообща, мы продлим острую стадию этой пандемии на годы, когда она может закончиться в считанные месяцы", – сказал глава ВОЗ.
Гебрейесус также напомнил, что призвал ввести мораторий на бустерные (дополнительные) дозы вакцин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По состоянию на 22 августа в мире сделали почти 5 млрд прививок от COVID-19.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 22 августа первую дозу вакцины получили более 5 млн человек, а 3,1 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.