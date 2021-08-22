Глава ВОЗ назвал несправедливое распределение вакцин от COVID-19 "позором для человечества"

Гебрейесус призвал богатые страны жертвовать вакцины другим государствам и в этом плане призвал следовать примеру США.

Он также заявил, что сейчас 75% введенных доз приходятся на 10 государств, в то время как в странах с низким уровнем доходов вакцинировано лишь 2% населения.

"Несправедливость в отношении вакцин – позор всего человечества, и если мы не будем бороться с ней сообща, мы продлим острую стадию этой пандемии на годы, когда она может закончиться в считанные месяцы", – сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус также напомнил, что призвал ввести мораторий на бустерные (дополнительные) дозы вакцин.