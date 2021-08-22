В Украине за сутки подтвердили 1003 случая COVID-19

Среди заболевших – 45 детей и 17 медиков.
Умерло за сутки 25 человек, выздоровело 236 пациентов, госпитализирован 701 заболевший.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях", – говорится в сообщении.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 274 561 случай COVID-19, умерло 53 457 человек, выздоровело 2 200 999 пациентов.
21 августа в Украине провели 38 102 тестрования на коронавирус, из которых 15 850 методом ПЦР, 2233 – методом ИФА, а также 20 019 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 11,8 млн ПЦР-тестов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.