Во Львовской области зафиксировали смерть пациента от штамма коронавируса "Дельта"

За жизнь пациента медики боролись восемь дней Фото: depositphotos.com

"Штамм "Дельта" унес жизнь жителя Стрыйского района Львовской области, которому было всего 36 лет. Он был не вакцинирован. За пределы Львовской области не выезжал. Поступил в больницу в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии", – сообщила Иванченко.

Она отметила, что мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, за его жизнь медики боролись восемь дней.

По словам Иванченко, у пациента был сахарный диабеn, поэтому он был в группе риска и нуждался в вакцинации от COVID-19.

Штамм "Дельта" у него подтвердила референс-лаборатория Центра общественного здоровья Минздрава.

Главный санврач области добавила, что центры вакцинации работают каждый день, и призвала прививаться.

Портал Zaxid.net сообщает, что в регионе подтвердили 24 случая штамма "Дельта".