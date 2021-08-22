Во Львовской области зафиксировали смерть пациента от штамма коронавируса "Дельта"

"Штамм "Дельта" унес жизнь жителя Стрыйского района Львовской области, которому было всего 36 лет. Он был не вакцинирован. За пределы Львовской области не выезжал. Поступил в больницу в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии", – сообщила Иванченко.
Она отметила, что мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, за его жизнь медики боролись восемь дней.
По словам Иванченко, у пациента был сахарный диабеn, поэтому он был в группе риска и нуждался в вакцинации от COVID-19.
Штамм "Дельта" у него подтвердила референс-лаборатория Центра общественного здоровья Минздрава.
Главный санврач области добавила, что центры вакцинации работают каждый день, и призвала прививаться.
Портал Zaxid.net сообщает, что в регионе подтвердили 24 случая штамма "Дельта".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 22 августа в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 53,5 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.