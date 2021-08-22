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Во Львовской области зафиксировали смерть пациента от штамма коронавируса "Дельта"

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За жизнь пациента медики боролись восемь дней
За жизнь пациента медики боролись восемь дней
Фото: depositphotos.com

Во Львовской области зафиксирована смерть пациента от штамма "Дельта" коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила главный санврач Львовской области Наталья Иванченко в Facebook 21 августа.

"Штамм "Дельта" унес жизнь жителя Стрыйского района Львовской области, которому было всего 36 лет. Он был не вакцинирован. За пределы Львовской области не выезжал. Поступил в больницу в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии", – сообщила Иванченко.

Она отметила, что мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, за его жизнь медики боролись восемь дней.

По словам Иванченко, у пациента был сахарный диабеn, поэтому он был в группе риска и нуждался в вакцинации от COVID-19.

Штамм "Дельта" у него подтвердила референс-лаборатория Центра общественного здоровья Минздрава.

Главный санврач области добавила, что центры вакцинации работают каждый день, и призвала прививаться.

https://www.facebook.com/nataliya.timko/posts/4173955425973940

Портал Zaxid.net сообщает, что в регионе подтвердили 24 случая штамма "Дельта".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 22 августа в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 53,5 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Львовская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Дельта
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