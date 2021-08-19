В Тернопольской области умерла женщина, инфицированная штаммом "Дельта"

Умершая, по данным радиостанции, недавно вернулась из Великобритании, инфицирование "Дельтой" подтвердили у родных и близких женщины, с которыми она контактировала.

Сколько всего случаев "Дельты" подтвердили в Тернопольской области, не уточняется. За прошлые сутки в регионе зафиксировали 87 случаев коронавирусной инфекции, с начала эпидемии – 70 851. Выздоровели 69 066 человек, умерли – 1209.