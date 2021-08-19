В Тернопольской области умерла женщина, инфицированная штаммом "Дельта"

Умершая, по данным радиостанции, недавно вернулась из Великобритании, инфицирование "Дельтой" подтвердили у родных и близких женщины, с которыми она контактировала.
Сколько всего случаев "Дельты" подтвердили в Тернопольской области, не уточняется. За прошлые сутки в регионе зафиксировали 87 случаев коронавирусной инфекции, с начала эпидемии – 70 851. Выздоровели 69 066 человек, умерли – 1209.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев заболевания (+1560 за последние сутки), умерло более 53 тыс. человек.
ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, "Дельта"-штамм зафиксировали уже в 148 странах.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадает в больницу, подчеркивали в ведомстве.
"Дельта"-штамм коронавируса SARS-CoV-2, в частности, выявили в Винницкой, Ровенской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской, Закарпатской и Сумской областях. Уже есть летальные случаи: один в Киеве, два в Житомирской области и три – в Винницкой.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.