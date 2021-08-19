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В Тернопольской области умерла женщина, инфицированная штаммом "Дельта"

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация
Фото: ЕРА (архив)

В городе Копычинцы Тернопольской области от коронавирусной инфекции умерла 48-летняя женщина, у нее был подтвержден штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", сообщила радиостанции "Файне місто" и.о. директора областного центра контроля болезней Оксана Чайчук.

Умершая, по данным радиостанции, недавно вернулась из Великобритании, инфицирование "Дельтой" подтвердили у родных и близких женщины, с которыми она контактировала.

Сколько всего случаев "Дельты" подтвердили в Тернопольской области, не уточняется. За прошлые сутки в регионе зафиксировали 87 случаев коронавирусной инфекции, с начала эпидемии – 70 851. Выздоровели 69 066 человек, умерли – 1209.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев заболевания (+1560 за последние сутки), умерло более 53 тыс. человек.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, "Дельта"-штамм зафиксировали уже в 148 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадает в больницу, подчеркивали в ведомстве.

"Дельта"-штамм коронавируса SARS-CoV-2, в частности, выявили в Винницкой, Ровенской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской, Закарпатской и Сумской областях. Уже есть летальные случаи: один в Киеве, два в Житомирской области и три – в Винницкой.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения  главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Тернополь, смерть, эпидемия, Тернопольская область, женщины, штамм, мутация, Дельта
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