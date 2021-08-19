Вспышка COVID-19 в "Молодой гвардии" в Одессе. Число заболевших выросло до 67

Об этом Общественному рассказал 19 августа главный санврач Одесской области Виталий Гончаров.

Таким образом, общее число заболевших достигло 67, инфекцию подтвердили у 56 детей и 11 вожатых.

Восемь заболевших детей госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу №3 в Одессе, ее директор Оксана Артемова не стала комментировать состояние детей.

Гончаров сообщал 18 августа, что у 33 детей предварительно подтвердили инфицирование штаммом "Дельта". Биоматериал в тот же день отправили на исследование в Киев для подтверждения диагноза, результаты, по словам санврача, будут известны через три – пять дней.

Также Гончаров рассказал, что анализы для выявления штамма "Дельта" в области будут делать, возможно, с сентября.

Сейчас штамм, по его словам, регистрируется "по всей стране: где-то больше, где-то меньше".