Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 66% из-за "индийского" штамма коронавируса – исследование

Эффективность полной вакцинации оценивали на уровне 80% в период исследования с 14 декабря 2020 года по 14 августа.
"Это еще раз подтверждает высокий защитный эффект полной вакцинации до и во время последних летних волн эпидемии COVID-19 в США", – сказано в материале.
Показатель эффективности препаратов упал до 66% после того, как штамм коронавируса "Дельта" стал преобладающим, указали авторы.
"Эту тенденцию следует интерпретировать с осторожностью, поскольку эффективность может снижаться со временем из-за низкой точности оценок по причине ограниченного времени наблюдения и небольшого числа участников [исследования]", – резюмировали исследователи.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
ВОЗ также предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, этот штамм зафиксировали уже в 148 странах.
Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech была первой, которую одобрила ВОЗ (это случилось в декабре 2020 года). Эффективность препарата оценивается в 95%. В США 23 августа препарат разрешили использовать в полном объеме.
Вакцина от Moderna стала пятым препаратом, одобренным ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила ее эффективность до 90%. Эту вакцину одобрили регуляторы США и Европы.