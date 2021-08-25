Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 66% из-за "индийского" штамма коронавируса – исследование

Эффективность полной вакцинации оценивали на уровне 80% в период исследования с 14 декабря 2020 года по 14 августа.

"Это еще раз подтверждает высокий защитный эффект полной вакцинации до и во время последних летних волн эпидемии COVID-19 в США", – сказано в материале.

Показатель эффективности препаратов упал до 66% после того, как штамм коронавируса "Дельта" стал преобладающим, указали авторы.

"Эту тенденцию следует интерпретировать с осторожностью, поскольку эффективность может снижаться со временем из-за низкой точности оценок по причине ограниченного времени наблюдения и небольшого числа участников [исследования]", – резюмировали исследователи.