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В США полностью одобрили использование вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech

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Вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech ВОЗ одобрила первой
Вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech ВОЗ одобрила первой
Фото: ЕРА

Вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech разрешается использовать в Соединенных Штатах в полном объеме. Такое решение приняло 23 августа Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Если ранее препарат разрешали использовать для экстренного применения, то теперь он становится доступным для профилактики COVID-19 у американцев в возрасте от 16 лет.

Также вакцину Pfizer/BioNTech разрешается вводить экстренно детям в возрасте от 12 до 15 лет, а также в качестве третьей дозы – людям с ослабленным иммунитетом.

В FDA отметили, что полнообъемное утверждение первой вакцины в США является "важной вехой" в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech была первой, которую одобрила ВОЗ (это случилось в декабре 2020 года). Эффективность препарата оценивается в 95%.

В США были одобрены для экстренного применения вакцины Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer/BioNTech.

Теги: США, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, иммунитет, BioNTech, Pfizer
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