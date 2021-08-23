В США полностью одобрили использование вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech

Если ранее препарат разрешали использовать для экстренного применения, то теперь он становится доступным для профилактики COVID-19 у американцев в возрасте от 16 лет.

Также вакцину Pfizer/BioNTech разрешается вводить экстренно детям в возрасте от 12 до 15 лет, а также в качестве третьей дозы – людям с ослабленным иммунитетом.

В FDA отметили, что полнообъемное утверждение первой вакцины в США является "важной вехой" в борьбе с коронавирусной инфекцией.