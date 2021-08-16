ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Минздрав Украины не будет сокращать интервал между двумя дозами для тех, кто вакцинируется препаратами Pfizer или Мoderna

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля
Фото: ЕРА

При вакцинации препаратами Pfizer и Мoderna Министерство здравоохранения Украины не планирует рекомендации по сокращению интервала между введением двух доз вакцины. Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 16 августа, заявил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Мы используем вакцины в соответствии с инструкциями, которые официально подаются производителем вакцины при регистрации. Если говорить о вакцинах Pfizer и Мoderna, то там довольно фиксированные сроки: 21 день для вакцины Pfizer, и 28 дней для Мoderna. Эти сроки не будут пересматриваться, поэтому мы их не планируем сокращать, и сейчас нет доказательных данных для того, чтобы рекомендовать сокращения", – сказал Кузин.

Рекомендацию Минздрава сократить интервал между дозами вакцины CoronaVaс он аргументировал необходимостью вакцинировать как можно большее количество граждан. При этом главный санврач подчеркнул, что 14-дневный интервал допускает компания-производитель.

"Что касается CoronaVaс, то в инструкции, которая подавалась на регистрацию и которая используется во всем мире, указывалось, что эту вакцину можно вводить с интервалом от 14 до 28 дней… Мы понимаем, что осенью все равно ожидаем ухудшения эпидемической ситуации, связанной в том числе и с циркуляцией "Дельты". Поэтому наша задача – охватить прививками как можно больше украинцев до того, как начнется вспышка", – отметил Кузин.

Он также добавил, что сейчас изучается вопрос об интервале между дозами вакцины AstraZeneca. Минздрав обратился по этому поводу к Национальной технической группе экспертов по иммунизации. Ответ от них ожидается до конца августа.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 16 августа в Украине полностью привились 2,7 млн человек.

9 августа глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, вакцинация, украинцы, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин, Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Sinovac, Moderna, CoronaVac, Janssen
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сижу на кладбище и вспомнила нашу свадьбу!" Жанна Бадоева показала фото с третьим мужем
"Сижу на кладбище и вспомнила нашу свадьбу!" Жанна Бадоева показала фото с третьим мужем
После расставания с Эллертом Мишина появилась на красной дорожке с мужчиной – "коллегой по фильму"
После расставания с Эллертом Мишина появилась на красной дорожке с мужчиной – "коллегой по фильму"
Фейхоа: польза и вред, как есть. Рецепты
Фейхоа: польза и вред, как есть. Рецепты
"В моем возрасте это подвиг". 57-летняя Лолита Милявская "потерялась" в торговом центре
"В моем возрасте это подвиг". 57-летняя Лолита Милявская "потерялась" в торговом центре
"Начинка – это же восьмое чудо света. Щекочет рот". Клопотенко рассказал, как приготовить пирожки с абрикосами и ромом
"Начинка – это же восьмое чудо света. Щекочет рот". Клопотенко рассказал, как приготовить пирожки с абрикосами и ромом
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
"Нужно заняться чисткой мусора из подсознания". Ступка извинился за высказывание о травести-диве Монро с использованием местоимения "оно"
"Нужно заняться чисткой мусора из подсознания". Ступка извинился за высказывание о травести-диве Монро с использованием местоимения "оно"
"Слезь! Разобьешься", "Будь осторожна, Дарья, это рискованно". Белодед во время фотосессии на Мальдивах взобралась на пальму
"Слезь! Разобьешься", "Будь осторожна, Дарья, это рискованно". Белодед во время фотосессии на Мальдивах взобралась на пальму
"Зачем своим счастьем делитесь? Не оценят". Жена Влада Ямы показала романтические "танцевальные" фото с мужем
"Зачем своим счастьем делитесь? Не оценят". Жена Влада Ямы показала романтические "танцевальные" фото с мужем
Названо имя еще одного участника "Танцев со звездами"
Названо имя еще одного участника "Танцев со звездами"
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
  Приходько рассказала, почему ее шестилетний сын в этом году не пойдет в школу
  Приходько рассказала, почему ее шестилетний сын в этом году не пойдет в школу
16 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
16 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Ну и игры. Ума нет?", "Пора бы и повзрослеть". Преснякова раскритиковали в сети за запуск небесных фонариков
"Ну и игры. Ума нет?", "Пора бы и повзрослеть". Преснякова раскритиковали в сети за запуск небесных фонариков
16 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
16 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"А это она? А не оно?" Травести-дива Монро отреагировала на слова ведущего Дмитрия Ступки, прозвучавшие в эфире телеканала
"А это она? А не оно?" Травести-дива Монро отреагировала на слова ведущего Дмитрия Ступки, прозвучавшие в эфире телеканала
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
"Кхал Дрого и кхалиси". Кларк в ультракоротком платье снялась на руках у Момоа
"Кхал Дрого и кхалиси". Кларк в ультракоротком платье снялась на руках у Момоа
"Все под Дженнифер Лопес косит". Ани Лорак поделилась новым фото
"Все под Дженнифер Лопес косит". Ани Лорак поделилась новым фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS