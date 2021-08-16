Минздрав Украины не будет сокращать интервал между двумя дозами для тех, кто вакцинируется препаратами Pfizer или Мoderna

"Мы используем вакцины в соответствии с инструкциями, которые официально подаются производителем вакцины при регистрации. Если говорить о вакцинах Pfizer и Мoderna, то там довольно фиксированные сроки: 21 день для вакцины Pfizer, и 28 дней для Мoderna. Эти сроки не будут пересматриваться, поэтому мы их не планируем сокращать, и сейчас нет доказательных данных для того, чтобы рекомендовать сокращения", – сказал Кузин.

Рекомендацию Минздрава сократить интервал между дозами вакцины CoronaVaс он аргументировал необходимостью вакцинировать как можно большее количество граждан. При этом главный санврач подчеркнул, что 14-дневный интервал допускает компания-производитель.

"Что касается CoronaVaс, то в инструкции, которая подавалась на регистрацию и которая используется во всем мире, указывалось, что эту вакцину можно вводить с интервалом от 14 до 28 дней… Мы понимаем, что осенью все равно ожидаем ухудшения эпидемической ситуации, связанной в том числе и с циркуляцией "Дельты". Поэтому наша задача – охватить прививками как можно больше украинцев до того, как начнется вспышка", – отметил Кузин.

Он также добавил, что сейчас изучается вопрос об интервале между дозами вакцины AstraZeneca. Минздрав обратился по этому поводу к Национальной технической группе экспертов по иммунизации. Ответ от них ожидается до конца августа.