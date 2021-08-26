В Украине за сутки зафиксировали 1581 случай COVID-19

Среди заболевших – 104 детей и 38 медиков.

Умерло за сутки 45 человек, выздоровело 1269 пациентов, госпитализированы 464 заболевших.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 278 171 случай COVID-19, умерло 53 566 человек, выздоровело 2 203 429 заболевших.

За сутки в Украине сделали 52 427 тестирований на коронавирус, из которых 23 120 – методом ПЦР, 7427 – методом ИФА, а также 21 880 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали 11,9 млн ПЦР-тестов.



