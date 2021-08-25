Уровень распространения COVID-19 в мире стабилизировался на очень высоком уровне – ВОЗ

В мире COVID-19 выявили у 213,5 млн человек Фото: ЕРА

"После почти двухмесячного роста количество случаев и смертей от COVID-19 в мире оставалось стабильным на прошлой неделе. Но оно стабильно на очень высоком уровне – более 4,5 млн случаев и 68 тыс. смертей. Однако ситуация сильно отличается от региона к региону и от страны к стране", – отметил Гебрейесус.

В некоторых регионах по-прежнему наблюдается резкий рост случаев заболевания и смертей от COVID-19, а в других, наоборот, наблюдается снижение, добавил он.

При этом он напомнил, что ВОЗ делает все возможное для установления происхождения коронавируса.