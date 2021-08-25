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"Эквитестлаб": Конкуренты мошенническими действиями продолжают попытки дискредитации компании

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В пресс-службе компании отметили, что в июле этого года ИФА-наборы ТМ EQUI для диагностики COVID-19 получили европейский знак качества CE
В пресс-службе компании отметили, что в июле этого года ИФА-наборы ТМ EQUI для диагностики COVID-19 получили европейский знак качества CE
Фото: Equitest / Facebook

На днях клиентам и партнерам ООО "Эквитестлаб", производителя ИФА-наборов торговой марки EQUI, неустановленные лица отправили электронные письма для дискредитации продукции компании. Об этом "Эквитестлаб" заявила в официальном сообщении на своей странице в Facebook 25 августа.

"Конкуренты мошенническими действиями продолжают попытки дискредитации компании "Эквитестлаб", продукция которой получила европейский знак качества CE, – сказано в заявлении. – На рынке медицинских изделий продолжают действовать мошенники! На днях клиентам и партнерам ООО "Эквитестлаб", производителя ИФА-наборов торговой марки EQUI, неустановленные лица (с e-mail [email protected]) осуществили рассылку, целью которой была дискредитация продукции компании. В частности, к письму была добавлена фейковая информация – фотоскрин новости, якобы опубликованной одним из уважаемых СМИ. По данной ссылке на сайте этого издания такая публикация отсутствует. Содержание поддельного фотоскрина – наборы EQUI для диагностики COVID-19 якобы являются некачественными и даже вредными для здоровья людей".

В компании подчеркнули, что эта информация – ложь, которую более полугода "анонимно и методично" распространяет один из недобросовестных конкурентов, "продукция которого по своим качественным характеристикам и ассортименту уступает наборам EQUI".

"В связи с этим обращаемся к нашим партнерам, клиентам, журналистам, ученым, экспертам медицинского рынка и государственным служащим с просьбой получать и оценивать информацию о продукции компании "Эквитестлаб" только из официальных и подтвержденных в соответствии с европейскими стандартами медицинской практики источников. Также компания готова официально комментировать вопрос качества продукции для общественности. Для этого достаточно обратиться по указанным на корпоративном сайте контактам http://equitest.com.ua", – заявили в "Эквитестлаб".

В пресс-службе отметили, что в июле этого года ИФА-наборы ТМ EQUI для диагностики COVID-19 получили европейский знак качества CE.

"То есть продукция компании соответствует требованиям директив и гармонизированным стандартам Европейского союза и имеет право поставляться в страны ЕС. Также сертификат системы управления качеством предприятия признан Международным форумом по аккредитации (IAF). То есть IAF подтвердил надежность производителя "Эквитестлаб". Компания "Эквитестлаб" начиная с 2020 года и до сих пор является постоянным участником программы внешней оценки качества ИФА-наборов для диагностики SARS-CoV-2, организованной LABQUALITY – независимым международно признанным поставщиком внешних контролей качества с более чем 50-летним опытом в области EQA-услуг – и успешно проходит ее. Информация о программе и отчет по результатам открыты. Ознакомиться с ними можно, сделав соответствующий запрос в компанию LABQUALITY", – сказано в заявлении.

Один из конкурентов в апреле 2021 года уже рассылал клиентам "Эквитестлаб" поддельные письма – тогда это делали от имени государственного учреждения "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Лукьяновой НАМН Украины" (ИПАГ), отметили в компании.

"В сфальсифицированных сообщениях они пытались дискредитировать тест-системы ТМ EQUI. Институт ПАГ официально опроверг любое свое отношение к этим письмам и к их рассылке. По данному факту по заявлению "Эквитестлаб" в Национальной полиции было открыто уголовное производство. Адвокаты компании в ближайшее время предоставят следователям информацию о рассылке фейковых фотоскринов новости в СМИ и обратятся к этому СМИ с запросом о том, имела ли место такая публикация. Также ранее "Эквитестлаб" обратился в суд с иском к ИПАГ и сотруднику лаборатории иммунологии этого института Борису Донскому. Последний (вероятно, сознательно действуя в интересах конкурента) регулярно озвучивал в СМИ от имени института негативную информацию о тест-системах компании. Он ссылался якобы на исследования лаборатории (эту информацию дублируют мошенники в фейковых письмах)", – подчеркивается в заявлении. 

Производитель сообщил, что ИПАГ официально опроверг наличие такого исследования, но в СМИ против "Эквитестлаб" регулярно появляются заказные публикации со ссылкой на несуществующую исследования.

"Подробнее об этих событиях и о том, кто из конкурентов может быть заинтересован в дискредитации "Эквитестлаб", писали СМИ (статью можно прочитать по ссылке)", – добавили в компании.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=397366255138434&id=112927640248965

Теги: медицина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, тестирование, письмо, Эквитестлаб
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