Паралимпиада в Токио. Украина по итогам второго дня ухудшила позиции в медальном зачете

Единственную награду, серебряную, в четверг завоевала Елизавета Мерешко в заплыве на 200 метров комплексным стилем (класс – SM6).

После двух дней соревнований у украинской сборной одна золотая, шесть серебряных и две бронзовые медали.

По общему числу наград на Паралимпиаде в Токио лидируют Китай (23, из них восемь золотых и пять серебряных), Великобритания (17, из них шесть золотых и восемь серебряных) и команда Паралимпийского комитета России (17, из них шесть золотых и пять серебряных).

Скриншот: paralympic.org

По числу золотых наград в медальном зачете Паралимпиады Украина располагается на девятом месте. Выше располагаются Китай (восемь), Великобритания (шесть), команда Паралимпийского комитета России (шесть), Австралия (шесть), Нидерланды (пять), Италия (четыре), США и Беларусь (по две).

Паралимпийские награды завоевали представители 38 стран.

После первого дня Паралимпиады сборная Украины занимала третье место в медальном зачете.