"Вы невероятные!" Зеленский поздравил украинских медалистов в первый день Паралимпиады 2020

"Поздравляю паралимпийцев Украины с отличными результатами в первый день на Паралимпийских играх в Токио. Золото принесла пловчиха Елизавета Мерешко, серебро завоевали Антон Коль, Максим Крипак, Алексей Вирченко, Артем Манько и Елена Федота, бронзу – Евгения Бреус и Анна Гонтарь. Вы невероятные!" – написал глава государства.

Вітаю паралімпійців * з чудовими результатами в перший день на @Tokyo2020 #Paralympics ! «Золото» принесла плавчиня Єлизавета Мерешко, «срібло» здобули Антон Коль, Максим Крипак, Олексій Вірченко, Артем Манько й Олена Федота, «бронзу» – Євгенія Бреус і Анна Гонтар. Ви неймовірні! pic.twitter.com/5ttEXO5BMw

Контекст:

24 августа в Токио стартовали летние Паралимпийские игры 2020. Они пройдут без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

От Украины в соревнованиях примут участие 143 спортсмена, они будут бороться за медали в 15 видах спорта. Для национальной паралимпийской сборной летние Паралимпийские игры станут седьмыми по счету.

По итогам 25 августа, первого дня Паралимпийских игр 2020 года в Токио, украинские спортсмены завоевали восемь медалей и занимают третье место в медальном зачете по общему количеству наград и пятое – по качеству. У Украины одно золото, пять серебряных медалей и две бронзовые.