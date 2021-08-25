Журналисты узнали подробности о девочке, которая приняла участие в перформансе ко Дню Независимости Украины

Девочка подарила военнослужащему Владимиру Федченко цветы и спела песню "Україна" Тараса Петриненко.
В 2019 году Есения участвовала в шоу "Голос. Дети 5" в команде украинской певицы Джамалы. Отец девочки Евгений Селезнев – барабанщик оркестра проекта. Селезнева покинула "Голос. Дети" на этапе вокальных боев, уточнило "КП в Украине".
Киевлянка Елена Селезнева после парада написала в Facebook, что счастлива "быть мамой этой девочки".
24 августа Украина отметила 30-ю годовщину независимости. В Киеве состоялся военный парад. Президент страны Владимир Зеленский заплакал во время театрализованного перформанса "День народження країни" в момент, когда девочка подбежала к военнослужащему и подарила ему букет цветов.