"Действо происходило с позиции спокойной силы". В соцсетях обсуждают военный парад по случаю Дня Независимости Украины

"Как по мне, это лучший парад за все 30 лет. По крайней мере, я не помню такого масштаба с авиацией, флотом, в разных городах одновременно – Одесса, Днепр, зона ООС. Больше всего мне понравилось, что все действо происходило с позиции спокойной силы, а не из желания кому-то что-то доказать. И то, что первыми шли ветераны российско-украинской войны. Они всегда должны быть первыми как для государства, так и для нас с вами", – написал в Facebook украинский журналист Сергей Иванов.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева опубликовала в Facebook фотографии с парада и написала: "Признавайтесь, тоже прослезились, пока сегодня смотрели парад?"

"Парад был удивительный! Эмоции – от захватывающих слез до гордости. Хотелось написать в будущем времени: у нас все получится, но на самом деле у нас уже все получилось. Украина как государство состоялась. А какой мы ее построим, зависит от каждого из нас", – заявила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook, что посетил парад со своим старшим сыном.

"Очень приятно, что столько людей сегодня пришли на Крещатик посмотреть праздничный парад в честь Дня Независимости Украины. Людей, которые любят свою страну и гордятся ею", – отметил мэр.

Блогер Мартин Брест написал в Facebook, что демобилизованные военные ходят на парад из уважения.

"Мы приходим из уважения к ребятам, которые три месяца на пылающем солнце тренировались, били каблуками в асфальт аэродрома. К механам из рембата, сутками перебирающим по винтику технику и приносящим утреннюю молитву "хоть бы не заглохла, сука такая, моя ж ты девочка". К пацанам и девчонкам, которые всеми силами пытаются показать миру наши вооруженные до зубов силы – вот с такой стороны", – уточнил Брест.

Блогер Антон Ходза отметил, что в 2021 году по Крещатику могли бы шагать "зеленые человечки", а за ними дымили бы танки с триколором.

"А сцену украшала бы двуглавая курица, а не трезубец. Но этого не произошло. Украина выстояла. Украинцы доказали, что могут защищаться. И очень больно бьют. И сегодня по главной улице страны едет наша техника, шагают наши военные, в небе пролетают наши самолеты, а в море под Одессой проплывает наш флот. И все это происходит под сине-желтым флагом и на фоне трезубца. Пусть так будет всегда", – заявил он.

Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар считает, что команда президента Владимира Зеленского при подготовке парада ориентировалась на избирателей.

"Были тщательно учтены вкусы различных социальных групп, различных идеологически ценностных меньшинств, составляющих наше общество. Все персоны и события, по которым нет общественного согласия, от Мазепы до Революции достоинства, были убраны. Остался сбалансированный и немного пресный салат, который должен понемногу удовлетворить всех", – заявил эксперт.

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив отметила, что после 30-ти жизнь" куда интереснее".

"И у тебя, моя страна, все впереди, ведь я знаю очень многих, кто будет делать все, что в их силах, чтобы ты была всегда", – написала она.

Бывший нардеп Александр Третьяков подчеркнул, что есть вещи, которые кажутся очевидными – вода, воздух, хлеб.

"Есть независимая Украина. На День Независимости проходит парад. Иначе просто не может быть. Но иначе быть могло. Если бы не наши герои, отдавшие за независимость жизни. Если бы не наши воины, которые борются за нашу свободу ежедневно, ежечасно. Если бы не каждый из нас, кто работает на развитие родной страны, кто не раздумывая отдаст все ради свободного и счастливого будущего наших детей в собственной процветающей стране", – отметил он.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе написала в Facebook, что парад был достойный.

"Искренне рядом с киевлянами, отдали честь нашим защитникам и защитницам, показали достижения нашего уже многолетнего восстановления Вооруженных сил Украины. Горжусь достижениями Украины и настоящих государственников!" – заявила нардеп.

Писатель Дмитрий Вовняко сообщил, что парад Зеленского отличается от парада при пятом президенте Украины Петре Порошенко собаками.

"Про авиационный парад не скажу ничего. Я его не видел. Я и еще половина Крещатика. Авиапарад видел президент Зеленский. Зато не увидела вся наша сторона Крещатика, парад в буквальном смысле пролетел мимо – за домами его было не видно. Поразил проход техники – ВСУ, пограничники, полиция, ГСЧС. Полицейские машины, квадроциклы. Ей-богу, ждал [экс-премьер-министра Алексея] Гончарука на самокате. Но не судьба", – пошутил Вовняко.

Журналист Николай Тимченко опубликовал фото военнослужащего, который держит на руках девушку – коллегу.