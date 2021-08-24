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В Киеве прошел военный парад по случаю 30-летия независимости Украины. Фоторепортаж

Сегодня 14.28
24 августа на Майдане Незалежности состоялся парад по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Пешие колонны парадных расчетов прошли маршем по Крещатику после вручения наград и речи, которую произнес президент Украины Владимир Зеленский. Парад продолжился пролетом авиации, в том числе над центром столицы пролетел самый большой в мире самолет "Мрія". Проехала военная техника. Как сообщает сайт Офиса президента, в параде, кроме украинских военных, приняли участие представители армий стран-партнеров – США, Литвы, Эстонии, Грузии, Дании, Норвегии, Канады, Молдовы и других государств. Завершил проход пеших колонн международный сводный оркестр с участием военных стран-партнеров (США, Великобритании, Польши).
Теги: военные, военная техника, День Независимости, Крещатик, парад, Майдан Незалежности, Владимир Зеленский, самолеты, награды, Мрія
 

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