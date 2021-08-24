На параде ко Дню Независимости пролетела "Мрія". Видео

Кроме "Мрії", над Крещатиком пролетели вертолеты Ми-8, Ми-14, Ми-24, H-145, EC-225LP, военно-транспортные самолеты Ан-26, Ил-76 в сопровождении истребителей Су-27, военно-транспортный самолет Ан-70 и другая авиация.

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий. В частности, состоялся военный парад.

Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" строили в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт.

Чтобы достроить вторую "Мрію", нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.