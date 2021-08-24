Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. Главные мероприятия

Военный парад сегодня будет ключевым событием в Киеве (на фото – репетиция парада, которая прошла 18 августа) Фото: ЕРА

На торжественные мероприятия приехали представители десятков стран – они прибыли накануне, на учредительный саммит Крымской платформы.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что по случаю Дня Независимости в Украине пройдет более 300 культурных акций.

Главным событием дня в Киеве станет военный парад, он начнется в 10.00 на Майдане Незалежности. Транслироваться будет на страницах Офиса президента в Facebook и YouTube.

Парадом по Крещатику пройдут войска, также будет демонстрация техники и авиации Вооруженных Сил Украины и Министерства внутренних дел, рассказывал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в Киеве на Днепре, а в Одессе – на Черном море пройдут речная и морская составляющие парада.

После парада на Трухановом острове будет артиллерийский салют, сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации.

В 13.00 в Киеве также пройдет Марш защитников – альтернативный парад, который проводят на День Независимости с 2019 года.

Также сегодня на два внеочередных заседания соберется Верховная Рада, на одном из них планируют в первом чтении рассмотреть законопроект о большом гербе Украины.

В 17.00 на Площади Конституции (open-air возле Мариинского дворца) пройдет концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли. Бочелли выступит в поддержку создания Центра современного искусства – музея Ивана Марчука.

В 21.00 на НСК "Олимпийский" запланирован праздничный концерт "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни".

В связи с торжественными мероприятиями будут перекрыты несколько десятков улиц, их список опубликовала Патрульная полиция. Также будет приостановлена работа ряда троллейбусных и автобусных маршрутов, до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и переход между станциями "Площадь Независимости" и "Крещатик", сообщили в КГГА.