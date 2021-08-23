В Киеве проходит первый саммит Крымской платформы. Трансляция

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Начался саммит с выступления певицы Джамала, она исполнила песню "1944", с которой победила на конкурсе "Евровидение" в 2016 году.

Участники саммита подпишут итоговую декларацию, к ней также могут присоединиться и другие страны.