В Украину для участия в Крымской платформе прибыла делегация США

Об этом пресс-служба посольства США в Украине проинформировала агентство "Интерфакс-Украина" 23 августа.

Возглавляет делегацию министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

"23 августа делегация примет участие в саммите Крымской платформы, а министр Грэнхолм выступит от имени президента [Джо] Байдена и Соединенных Штатов", – отметили в посольстве.

24 августа представители США присоединятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому и почетным гостям на военном параде на Майдане Незалежности.

Кроме того, Грэнхолм проведет встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и сторонниками чистой энергетики. Она намерена поговорить с ними о взаимодействии относительно энергетического будущего Украины.

Контекст:

Президент США Джо Байден 20 августа утвердил состав делегации, которая представит Соединенные Штаты на учредительном саммите Крымской платформы, а также на мероприятиях, посвященных 30-летию независимости Украины. Делегацию возглавит министр энергетики Грэнхолм. В состав делегации также вошли временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель министра энергетики США Эндрю Лайт.

Ранее предполагалось, что США на саммите будет представлять министр транспорта Пит Буттиджич. Но 20 августа пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Соединенные Штаты могут сменить своего представителя на мероприятии.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны – участники саммита становятся основателями Крымской платформы.

20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".