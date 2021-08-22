Зеленский анонсировал переговоры министров энергетики Украины, США и Германии 23 августа

Он отметил, что обсуждал с Меркель вопрос продолжения транзита газа через Украину после 2024 года.

"Пока что я считаю, что это очень общие вещи. Завтра будет важная встреча. Будут встречаться три министра энергетики – Украины, Германии и США. Может там появятся более конкретные вещи – переход на "зеленую" энергетику и зеленый курс Украины", – сказал глава государства.

По его словам, для Украины переход на "зеленую" энергетику требует больших средств и сроков.

"Поэтому я и хочу понять, что будет получать Украина, и что она может потерять после 2024 года, и кто и какие гарантии даст Украине", – добавил Зеленский.

Как известно, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер приедут в Украину на саммит Крымской платформы.