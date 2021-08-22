Германия хочет, чтобы контракт на транзит газа через Украину после 2024 года был продлен как можно быстрее – Меркель

"Очень важно наше сотрудничество в области энергетики. Оно уже существует, но будет продолжено и в связи с тем, что будет дальнейший транзит через газопроводную систему Украины из России в Европу. Я с российским президентом об этом говорила, что мы хотим как можно быстрее продолжать договор, который действует до 2024 года. Мы будем об этом говорить и в Европе, и с компаниями, которые здесь связаны с этим", – сказала она.

Меркель напомнила, что в Германии назначен уполномоченный по транзиту Георг Граф Вальдерзее.