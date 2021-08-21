Захарова пригрозила США "жестким и адекватным" ответом на новые санкции

"Рассматриваем такие враждебные действия администрации [президента США] Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе. Вопреки духу женевской встречи в верхах (речь идет о встрече Байдена и президента РФ Владимира Путина. – "ГОРДОН") и достигнутым на ней договоренностям президентов, официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России", – написала она.

Она заявила также о "крупнейшем для США внешнеполитическом провале" в Афганистане.

Отравление Навального Захарова назвала "устроенной западными спецслужбами провокацией".

По ее утверждениям, "давить на Россию бесполезно" и ответ "как всегда, будет жестким и адекватным".