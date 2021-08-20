"Это так классно – гордиться своим близким человеком каждую секунду". Навальная написала пост про мужа

Навальная: Я была убеждена раньше и убеждена сейчас: конечно, добро победит зло Фото: yulia_navalnaya / Instagram

"Год действительно вышел непростым, но я была убеждена раньше и убеждена сейчас: конечно, добро победит зло. Алексей не дает в этом усомниться, и это так классно – гордиться своим близким человеком каждую секунду", – отметила она.

Навальная подчеркнула, что ощущает колоссальную поддержку людей, это дает ей надежду, что "все обязательно будет хорошо".

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Сегодня в трех западных изданиях – The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Monde – была опубликованаколонка Навального. В ней политик заявил, что российская коррупция помогла ему выжить.

Находившаяся 20 августа с визитом в России канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что потребовала от президента РФ Владимира Путина освободить Навального.