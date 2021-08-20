Великобритания ввела санкции против семи предполагаемых отравителей Навального

Под санкции попали россияне Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Станислав Макшаков и Алексей Седов. Им заморозят счета и запретят въезд в страну.

Все они, кроме Седова, ранее фигурировали в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. По данным СМИ:

Алексей Александров – сотрудник ФСБ с 2013 года, ранее работал военным врачом;

Владимир Паняев – сотрудник Института криминалистики ФСБ, соучредитель компании, занимающейся газовым оборудованием до этого работал в погранслужбе ФСБ, жил в одном доме с Навальным;

Иван Осипов – сотрудник ФСБ, ранее работал врачом;

Владимир Богданов – генерал-майор, возглавляет Центр специальной техники ФСБ и является замдиректора научно-технической службы ФСБ, бывший начальник Института криминалистики;

Станислав Макшаков – полковник, военный ученый, ранее работавший в закрытом военном городке Шиханы-2, где до 2017 года велись разработки новых форм химического оружия, в том числе нервно-паралитических агентов типа "Новичок".

Седов в расследовании журналистов не фигурирует. Он с 2006 года занимает должность главы Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ (ее еще называют "2-я служба ФСБ"). Власти Великобритании объясняют внесение его в список тем, что Седов, будучи главой "2-й службы ФСБ" отвечает за деятельность, проводимую этим подразделением, и может быть связан с теми, кто отравил Навального.