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Великобритания ввела санкции против семи предполагаемых отравителей Навального

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Санкции ввели в годовщину покушения на Навального
Санкции ввели в годовщину покушения на Навального
Фото: EPA

Великобритания ввела санкции против семи предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Перечень (.doc) подсанкционных лиц опубликован на сайте правительства Великобритании.

Под санкции попали россияне Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Станислав Макшаков и Алексей Седов. Им заморозят счета и запретят въезд в страну.

Все они, кроме Седова, ранее фигурировали в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. По данным СМИ:

  • Алексей Александров – сотрудник ФСБ с 2013 года, ранее работал военным врачом;
  • Владимир Паняев – сотрудник Института криминалистики ФСБ, соучредитель компании, занимающейся газовым оборудованием до этого работал в погранслужбе ФСБ, жил в одном доме с Навальным;
  • Иван Осипов – сотрудник ФСБ, ранее работал врачом;
  • Владимир Богданов – генерал-майор, возглавляет Центр специальной техники ФСБ и является замдиректора научно-технической службы ФСБ, бывший начальник Института криминалистики;
  • Станислав Макшаков – полковник, военный ученый, ранее работавший в закрытом военном городке Шиханы-2, где до 2017 года велись разработки новых форм химического оружия, в том числе нервно-паралитических агентов типа "Новичок".

Седов в расследовании журналистов не фигурирует. Он с 2006 года занимает должность главы Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ (ее еще называют "2-я служба ФСБ"). Власти Великобритании объясняют внесение его в список тем, что Седов, будучи главой "2-й службы ФСБ" отвечает за деятельность, проводимую этим подразделением, и может быть связан с теми, кто отравил Навального.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области РФ, в городе Покров.

Теги: Россия, Великобритания, санкции, Алексей Навальный, ФСБ, отравление Навального
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