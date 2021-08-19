"В самолете находился некий гражданин ФРГ". В МИД РФ заявили, что Навального могли отравить по пути в Германию

"Омские медики следов подобных веществ в организме Навального не обнаружили. Следовательно, и надо было прояснить вышеупомянутые вопросы, в том числе чтобы удостовериться в том, что следы неких химических веществ, которые военные ФРГ, Франции и Швеции поспешили объявить "Новичками", не появились в организме блогера или в его биологических пробах во время его перелета чартерным рейсом в Германию или уже непосредственно по прибытии в Берлин", – говорится в заявлении.

Российские дипломаты озвучили версию о возможной, с их точки зрения, причастности к отравлению Навального двух человек.

"В этом самолете, который предельно оперативно вылетел и прибыл в Омск в ночь с 20-го на 21 августа 2020 года, находились некий гражданин ФРГ, чей род занятий почему-то до сих пор тщательно скрывается германской стороной, а также связанная с британскими спецслужбами новоиспеченная гражданка Великобритании Певчих, сам факт присутствия которой на борту по непонятным пока причинам не подтверждается властями Германии, несмотря на ее собственное заявление об этом в интервью "Русской службе BBC" от 18 сентября 2020 года", – объяснили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что "Берлин и его союзники не упускают возможности использовать шумиху вокруг Навального, искусственно создаваемую при их же непосредственном вкладе, в качестве повода для осуществления в рамках стратегии комплексного сдерживания" России на разных площадках.