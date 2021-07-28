В РФ проводят обыск у главреда The Insider. Издание расследовало отравление Навального

"Видимо, у меня обыск. Стучится полиция", – написал он.
Видимо к у меня обыск. Стучится полиция— Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) July 28, 2021
Как пишет само издание, поводом к обыску у Доброхотова могло стать дело о клевете, возбужденное в апреле по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. Ранее The Insider сообщал, что этот журналист сотрудничал с ГРУ и получал от минобороны РФ деньги за распространение информации о сбитом Boeing в Донбассе.
Источник "РИА Новости" подтвердил, что обыски связаны с делом о клевете. Также агентство опубликовало фото и видео обысков в квартире у Доброхотова.
"ОВД-Инфо" в Twitter сообщает, что с обысками пришли также в квартиру родителей Доброхотова.
С обыском пришли в квартиру родителей Доброхотова— ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 28, 2021
Издание The Insider работает уже восемь лет. Основное направление работы издания – журналистские расследования. Одни из самых известных расследований были выпущены в сотрудничестве с Bellingcat: о крушении малазийского Boeing над Донбассом и причастности России к авиакатастрофе, об отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в 2018-м, а также об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального в прошлом году.
23 июля издание внесли в перечень СМИ-иноагентов. Попавшие в этот реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.