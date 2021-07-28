В РФ проводят обыск у главреда The Insider. Издание расследовало отравление Навального

"Видимо, у меня обыск. Стучится полиция", – написал он.

Видимо к у меня обыск. Стучится полиция — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) July 28, 2021

Как пишет само издание, поводом к обыску у Доброхотова могло стать дело о клевете, возбужденное в апреле по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. Ранее The Insider сообщал, что этот журналист сотрудничал с ГРУ и получал от минобороны РФ деньги за распространение информации о сбитом Boeing в Донбассе.

Источник "РИА Новости" подтвердил, что обыски связаны с делом о клевете. Также агентство опубликовало фото и видео обысков в квартире у Доброхотова.

"ОВД-Инфо" в Twitter сообщает, что с обысками пришли также в квартиру родителей Доброхотова.

С обыском пришли в квартиру родителей Доброхотова — ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 28, 2021