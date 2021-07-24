В РФ объявили The Insider "иноагентом". Это издание расследовало отравление Скрипалей и Навального

В списке "иноагентов" The Insider появился 23 июля. В этот же день в перечне оказались журналисты "Проекта" Михаил Рубин, Софья Гройсман, Юлия Апухтина, журналист "Открытых медиа" Илья Рождественский, а также Алексей Постернак, который сотрудничал с признанным "иноагентом" "Радио Свобода".

В ответ на это в The Insider заявили, что редакция продолжает работать в том же составе, что и сейчас, и сохранит редакционную политику. В издании также добавили, что будут работать в "соответствии с латвийскими законами и здравым смыслом".

Шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов в комментарии Daily Storm заявил, что СМИ не станет выполнять требования минюста РФ и маркировать свои материалы. Он объяснил это тем, что The Insider – не российское медиа, у него нет ни офиса, ни представительства в России.

Издание The Insider работает уже восемь лет. Основное направление работы издания – журналистские расследования. Одни из самых известных расследований были выпущены в сотрудничестве с Bellingcat: о крушении малазийского Boeing над Донбассом и причастности России к авиакатастрофе, об отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в 2018-м, а также об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального в прошлом году.