В России полиция пришла к сторонникам Навального, чьи адреса слили в интернет

В апреле и июне в сеть слили данные сторонников Навального, зарегистрированных на сайте проектов оппозиционера Фото: EPA

Издание отмечает, что силовики приходили как минимум к 20 жителям Москвы, которые регистрировались на сайтах проекта "Умное голосование", "Свободу Навальному" или отправляли пожертвования ФБК.

Полицейские приходили в гражданской одежде и представлялись уголовным розыском. Силовики требовали объяснений о донатах ФБК и попадании человека в базу (при этом сами не объясняли, откуда эта база у них).

Один человек сообщил о том, что полиция хотела получить от него заявление на Навального за незаконную передачу персональных данных.

Специальный корреспондент "Новой газеты" Илья Азар сообщил в Telegram, что к нему домой тоже приходили полицейские.

"Меня не было дома, но соседям говорили что-то про персональные данные, которые, мол, попали в интернет, – пишет журналист.