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В России полиция пришла к сторонникам Навального, чьи адреса слили в интернет

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В апреле и июне в сеть слили данные сторонников Навального, зарегистрированных на сайте проектов оппозиционера
В апреле и июне в сеть слили данные сторонников Навального, зарегистрированных на сайте проектов оппозиционера
Фото: EPA

Вечером 17 августа полиция Москвы начала массово приходить домой к сторонникам оппозиционера Алексея Навального. Их адреса попали в слитую базу данных, связанную с проектами политика, сообщает "ОВД-Инфо".

Издание отмечает, что силовики приходили как минимум к 20 жителям Москвы, которые регистрировались на сайтах проекта "Умное голосование", "Свободу Навальному" или отправляли пожертвования ФБК.

Полицейские приходили в гражданской одежде и представлялись уголовным розыском. Силовики требовали объяснений о донатах ФБК и попадании человека в базу (при этом сами не объясняли, откуда эта база у них).

Один человек сообщил о том, что полиция хотела получить от него заявление на Навального за незаконную передачу персональных данных.

Специальный корреспондент "Новой газеты" Илья Азар сообщил в Telegram, что к нему домой тоже приходили полицейские.

"Меня не было дома, но соседям говорили что-то про персональные данные, которые, мол, попали в интернет, – пишет журналист.

Контекст:

В середине апреля команда Навального сообщила об утечке электронных адресов с сайта "Свободу Навальному". Зарегистрировавшимся там пользователям стали приходить письма с угрозами и личными данными, которые они на ресурсе не оставляли.

Злоумышленники также рассылали письма работодателям россиян, которые были зарегистрированы на сайте. Как результат – сторонников Навального начали увольнять. В частности, российские СМИ писали о массовых увольнениях в московском метрополитене.

В конце мая сторонники Навального сообщили имя человека, слившего данные. Им оказался их бывший сотрудник Федор Горожанко. Он причастность отрицает.

В июне в сети начали продавать базу данных подписчиков проекта "Умное голосования", которая среди прочего содержала адреса постоянной регистрации участников проекта из Москвы и Московской области, сообщала "Медуза". 16 августа в Telegram-каналах и даркнете, как сообщал "Коммерсант", появились расширенные базы данных подписчиков проекта "Умное голосование", которые содержали адреса проживания и места работы людей.

Теги: Россия, Алексей Навальный, полиция, ФБК, силовики
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