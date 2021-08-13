Навальный: Я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени. Думаете, почему динозавры вымерли?

Навальный написал, что к нему в колонию приехал полковник главного следственного управления, чтобы вручить обвинение.
"Называйте меня Алексей Док Браун Навальный или Марти Макнавальный. С позавчерашнего дня я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени", – написал политик. Пост проиллюстрирован кадром из фильма "Назад в будущее".
Навальный отметил, что доказательством совершенного им в 2011 году преступления стало решение 2021 года о признании Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией.
"Я несколько раз перечитывал, в перерывах тряся головой и протирая глаза", – рассказал Навальный. Так как преступление по статье, по которой его обвиняют, может быть только умышленным, оппозиционер представил вероятный сценарий своих действий – после признания ФБК экстремистским он вернулся на машине времени в прошлое и зарегистрировал организацию, "посягающую на личность и права граждан".
"Ну что же, хорошо хоть следователи путинского СК пока не догадались, что я еще и в более раннюю точку времени заглядывал. Думаете, почему динозавры вымерли? Ничего, пазл моего гениального замысла скоро сложится и вы все поймете. Один только серьезный прокол я допустил: когда мотался в 2011-й регистрировать ФБК, надо было биткоинов купить", – резюмировал Навальный.
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В Twitter политика также объявили конкурс фотожаб на тему "Навальный. Назад в будущее".
В связи с тем, что мне предъявлено обвинение в совершении преступления с использованием машины времени, объявляется конкурс фотожаб на тему «Навальный. Назад в будущее». 10 опубликую в инстаграме. Авторы двух лучших получат призы из магазина мерча Жгите https://t.co/siECWEE3ur pic.twitter.com/Ksqq4lE8jU— Alexey Navalny (@navalny) August 13, 2021
11 августа Навальному предъявили обвинение в создании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который до этого признали в РФ экстремистским.
Фонд борьбы с коррупцией – некоммерческий фонд, созданный Навальным, основной деятельностью которого являлись расследования, раскрытие коррупционных схем и пресечение коррупции в высших органах российской власти. По решению минюста России в октябре 2019 года ФБК был признан в России НКО – иностранным агентом.
В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица – Фонда защиты прав граждан. Он попал в реестр НКО-иноагентов в декабре 2020-го.
Прокуратура Москвы 16 апреля 2021 года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".
В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали "законом против ФБК".
9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет.
Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его и его сторонников отступить от своих целей.
Сам оппозиционер находится в колонии во Владимирской области. В январе после возвращения из Германии, где он лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок" (Навальный считает, что имело место покушение, организованное ФСБ по приказу Путина), его арестовали по делу "Ив Роше". В рамках этого дела он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.