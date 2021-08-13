Навальный: Я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени. Думаете, почему динозавры вымерли?

Навальный: Один серьезный прокол я допустил: когда мотался в 2011-й регистрировать ФБК, надо было биткоинов купить Фото: navalny / Instagram

Навальный написал, что к нему в колонию приехал полковник главного следственного управления, чтобы вручить обвинение.

"Называйте меня Алексей Док Браун Навальный или Марти Макнавальный. С позавчерашнего дня я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени", – написал политик. Пост проиллюстрирован кадром из фильма "Назад в будущее".

Навальный отметил, что доказательством совершенного им в 2011 году преступления стало решение 2021 года о признании Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией.

"Я несколько раз перечитывал, в перерывах тряся головой и протирая глаза", – рассказал Навальный. Так как преступление по статье, по которой его обвиняют, может быть только умышленным, оппозиционер представил вероятный сценарий своих действий – после признания ФБК экстремистским он вернулся на машине времени в прошлое и зарегистрировал организацию, "посягающую на личность и права граждан".

"Ну что же, хорошо хоть следователи путинского СК пока не догадались, что я еще и в более раннюю точку времени заглядывал. Думаете, почему динозавры вымерли? Ничего, пазл моего гениального замысла скоро сложится и вы все поймете. Один только серьезный прокол я допустил: когда мотался в 2011-й регистрировать ФБК, надо было биткоинов купить", – резюмировал Навальный.

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В Twitter политика также объявили конкурс фотожаб на тему "Навальный. Назад в будущее".

В связи с тем, что мне предъявлено обвинение в совершении преступления с использованием машины времени, объявляется конкурс фотожаб на тему «Навальный. Назад в будущее». 10 опубликую в инстаграме. Авторы двух лучших получат призы из магазина мерча Жгите https://t.co/siECWEE3ur pic.twitter.com/Ksqq4lE8jU — Alexey Navalny (@navalny) August 13, 2021