В России против двух соратников Навального открыли дело за "сбор средств для экстремистской организации"

Их подозревают в сборе средств и оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 Уголовного кодекса России).

В ведомстве напомнили, что организации Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан признаны экстремистскими и ликвидированы, а также запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального".

Однако 5 августа на различных ресурсах в сети был размещен видеоролик с участием Жданова, занимавшего должность директора ФБК, и Волкова, руководившего движением штабы Навального. В ролике они призывали финансово поддержать команду Навального.

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Видео: Алексей Навальный / YouTube