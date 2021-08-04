"Из-за причастности к деятельности ФБК". Шлосберга снимают с выборов в областное законодательное собрание

Шлосберг возглавляет список партии "Яблоко" на выборах областного законодательного собрания, а также баллотируется как одномандатник в Госдуму.

"Самого решения у меня на руках нет, но обжаловать мы его обязательно будем. Я не знаю, может ли то, что меня связали с ФБК, сказаться и на думской кампании, на данный момент я зарегистрирован, все остальные факты мы будем оспаривать в судах", – сказал изданию политик.

Шлосберг в Facebook назвал ситуацию странной. По его словам, Окружная избирательная комиссия и избирком Псковской области приняли противоречащие одно другому решения.

"Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу №207 зарегистрировала меня кандидатом в депутаты Государственной Думы России от партии "Яблоко" и выдала удостоверение кандидата. Избирательная комиссия Псковской области через три часа после этого исключила меня, а также Николая Кузьмина, еще одного члена партии "Яблоко", из единого списка кандидатов Псковского "Яблока" в Псковское областное Собрание депутатов из-за якобы причастности к деятельности Фонда борьбы с коррупцией, признанного в России экстремистской организацией", – заявил политик.

Он надеется, что решение псковского избиркома будет отменено.