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"Из-за причастности к деятельности ФБК". Шлосберга снимают с выборов в областное законодательное собрание

Шлосберг надеется, что решение псковского избиркома будет отменено
Шлосберг надеется, что решение псковского избиркома будет отменено
Фото: Лев Шлосберг / Facebook

Псковский обастной избирательнй комитет решил снять c выборов российского политика и правозащитника Льва Шлосберга за связь с Фондом борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Об этом 3 августа сообщили "Открытые медиа" в Telegram со ссылкой на активиста движения "Голос" Владимира Жилинского.

Шлосберг возглавляет список партии "Яблоко" на выборах областного законодательного собрания, а также баллотируется как одномандатник в Госдуму.  

"Самого решения у меня на руках нет, но обжаловать мы его обязательно будем. Я не знаю, может ли то, что меня связали с ФБК, сказаться и на думской кампании, на данный момент я зарегистрирован, все остальные факты мы будем оспаривать в судах", – сказал изданию политик.

Шлосберг в Facebook назвал ситуацию странной. По его словам, Окружная избирательная комиссия и избирком Псковской области приняли противоречащие одно другому решения.

"Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу №207  зарегистрировала меня кандидатом в депутаты Государственной Думы России от партии "Яблоко" и выдала удостоверение кандидата. Избирательная комиссия Псковской области через три часа после этого исключила меня, а также Николая Кузьмина, еще одного члена партии "Яблоко", из единого списка кандидатов Псковского "Яблока" в Псковское областное Собрание депутатов из-за якобы причастности к деятельности Фонда борьбы с коррупцией, признанного в России экстремистской организацией", – заявил политик.

Он надеется, что решение псковского избиркома будет отменено.

https://www.facebook.com/lev.shlosberg/posts/4572539479423732

Контекст:

Шлосберг родился в 1963 году в Пскове. Окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института имени С.М. Кирова. В 1994 году вступил в партию "Яблоко". С 1996 года возглавляет псковское региональное отделение политсилы. 

В 2011–2015 годах был депутатом Псковского областного собрания депутатов. В сентябре 2015 года депутаты в ходе тайного голосования прекратили полномочия Шлосберга. В сентябре 2016 года политик вновь избрался депутатом Псковского областного собрания депутатов по списку партии "Яблоко". 

Фонд борьбы с коррупцией – некоммерческий фонд, созданный Навальным, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти. По решению минюста России в октябре 2019 года ФБК был признан в России НКО – иностранным агентом. 

В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица – Фонда защиты прав граждан. Он попал в реестр НКО-иноагентов в декабре 2020-го.

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали "законом против ФБК". 

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет. 

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его и его сторонников отступить от своих целей.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, правозащитники, Лев Шлосберг, политика, ФБК
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