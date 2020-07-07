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Интервью Бацман со Шлосбергом. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с российским оппозиционным политиком Львом Шлосбергом выйдет сегодня в 18.00.

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Интервью со Шлосбергом записали 2 июля по Skype
Интервью со Шлосбергом записали 2 июля по Skype
Фото: levshlosberg / Instagram

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с российским оппозиционным политиком, историком Львом Шлосбергом.

Программу записали 2 июля по Skype. Трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Шлосберг говорил о гибели российских военнослужащих в Украине, возможности полномасштабной войны между РФ и Украиной, аннексии Крыма, будущем президента РФ Владимира Путина и своих политических амбициях.

"Путин получил юридическую возможность быть президентом России до 2036 года. Это делалось не для того, чтобы просто успокоить элиты вокруг Путина, чтобы они перестали искать преемника. Не ждите, что Путин заболеет и умрет... Любое внезапное развитие событий в политике всегда возможно, но на него никогда нельзя делать никакую плановую ставку. Исходите из того, что Российская Федерация – это государство, в котором чудовищным образом прошли постсоветские реформы. Чудовищным! Было загублено гражданское общество, была построена изувеченная экономика, уничтожен независимый суд, искажена вся медийная сфера (фактически действует государственная цензура, а самой влиятельной силой является пропаганда)... Выращено общество именно в такой атмосфере. Для того, чтобы изменилась ситуация в отношениях с Украиной, сначала должны измениться отношения внутри России, политическая ситуация в самой России. Для этого еще очень много предстоит сделать", – сказал Шлосберг. 

Шлосберг родился в 1963 году в Пскове. Окончился исторический факультет Псковского государственного педагогического института имени С.М. Кирова. 

После окончания университета работал воспитателем и учителем в Себежском специальном профтехучилище №1 (для подростков с девиантным поведением). 

Является учредителем и руководителем нескольких гражданских некоммерческих организаций.

В 1995 году вступил в партию "Яблоко". С 1996 года возглавляет псковское региональное отделение политсилы. 

В 2011–2015 годах был членом Псковского областного собрания депутатов. В сентябре 2015 года депутаты в ходе тайного голосования прекратили полномочия Шлосберга. В сентябре 2016 года политик вновь стал депутатом Псковского областного собрания депутатов по списку партии "Яблоко". 

Шлосберг является одним из издателей газеты "Псковская губерния", которая в августе 2014 года первой опубликовала доказательства участия псковских десантников в военном конфликте на Донбассе. Вскоре после публикации Шлосберга сильно избили, он некоторое время находился в больнице

Теги: Лев Шлосберг, партия Яблоко, Алеся Бацман
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