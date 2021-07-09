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Российские юристы подали жалобу на решение суда о признании экстремистскими организациями ФБК и других структур Навального

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Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими 9 июня
Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими 9 июня
Фото: EPA

Юристы и адвокаты правозащитной организации "Команда 29" 9 июля подали жалобу на решение Мосгорсуда о признании экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией и других организаций, основанных российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом говорится на сайте команды.

"Сегодня наши юристы и адвокаты подали жалобу на решение Мосгорсуда по делу Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального. Только после ее рассмотрения станет ясно, будут ли эти организации считаться в России экстремистскими", – сообщило правозащитное объединение.

Руководитель "Команды 29", адвокат Иван Павлов написал в Telegram, что в апелляционной жалобе 57 листов, на которых перечислены "все допущенные серьезные нарушения".

"Решение основано на чистых листах и нескольких килограммах беспорядочных, не относящихся к делу бумаг и вынесено в отсутствие почти 70 человек, чьи имена в нем упоминаются. Фамилия Навальный называлась прокурором раз 20, но при этом в вызове его как свидетеля нам было отказано. Никаких доказательств того, что ФБК занимался экстремистской деятельностью, мы так и не услышали, если не считать высказывания, противоречащие законодательству и здравому смыслу", – отметил Павлов.

По его словам, адвокатам в таких "резонансных процессах пытаются отвести роль мебели в залах судебного заседания".

Контекст:

Фонд борьбы с коррупцией – некоммерческий фонд, созданный Навальным, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти. По решению минюста России в октябре 2019 года ФБК был признан в России НКО – иностранным агентом. 

В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица – Фонда защиты прав граждан. Он попал в реестр НКО-иноагентов в декабре 2020-го.

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.

Дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили "государственной тайной", сообщал директор ФБК Иван Жданов.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали "законом против ФБК". 

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет. 

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его и его сторонников отступить от своих целей.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Москва, расследование, ФБК, жалоба
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