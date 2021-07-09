Российские юристы подали жалобу на решение суда о признании экстремистскими организациями ФБК и других структур Навального

"Сегодня наши юристы и адвокаты подали жалобу на решение Мосгорсуда по делу Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального. Только после ее рассмотрения станет ясно, будут ли эти организации считаться в России экстремистскими", – сообщило правозащитное объединение.

Руководитель "Команды 29", адвокат Иван Павлов написал в Telegram, что в апелляционной жалобе 57 листов, на которых перечислены "все допущенные серьезные нарушения".

"Решение основано на чистых листах и нескольких килограммах беспорядочных, не относящихся к делу бумаг и вынесено в отсутствие почти 70 человек, чьи имена в нем упоминаются. Фамилия Навальный называлась прокурором раз 20, но при этом в вызове его как свидетеля нам было отказано. Никаких доказательств того, что ФБК занимался экстремистской деятельностью, мы так и не услышали, если не считать высказывания, противоречащие законодательству и здравому смыслу", – отметил Павлов.

По его словам, адвокатам в таких "резонансных процессах пытаются отвести роль мебели в залах судебного заседания".