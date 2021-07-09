“Теперь поднимите мошонку”. Навальный рассказал, как в колонии обыскивают заключенных

Навальный: Забирая одежду после проверки, я скорее сначала возьму носки, а не трусы – неприятно босыми ногами стоять на холодном кафеле Фото: EPA

"В СИЗО №1 ты не только стандартно раздеваешься догола, собираясь на суд и возвращаясь с него, но и при каждом обыске камеры, которые идут постоянно. Меня при этом снимали на видеорегистраторы не менее трех сотрудников. Так что в отличие от ваших лоховских нюдсов, сделанных фронтальной камерой телефона, мои – высокое 3D-искусство, снятое с разных точек", – отметил он.

По словам Навального, по инструкции минюста РФ полный обыск с раздеванием догола проводится и до, и после встречи с адвокатом, даже встреча проходит через стекло.

"В соответствии с законом жанра заказчик съемки задает пожелания. Что надо сделать, когда ты уже голый. У меня в лагере все по инструкции и довольно целомудренно: присядьте три раза. Это стандарт", – сообщил оппозиционер.

Он рассказал, что в исправительной колонии №3 в Покрове его попросили присесть 10 раз, но договорились о трех.

"В некоторых местах особенно озабочены разглядыванием пяток и стоп. В некоторых – подмышек. Один раз меня просто поразили требованием: "Теперь поднимите мошонку". Што-а?! Откуда ее поднять? С пола? Что за извращенная просьба? Вопрос мошонки потребовал некоторых препирательств с прапорщиком, но в итоге и с ним разобрались. В таких случаях видеосъемка уже помогает. Надо смотреть в камеру и возмущенно говорить: "Вы тут че, совсем больные?" – уточнил Навальный.

Он написал, что процедура досмотра с раздеванием превратилась в рутину.

"Если вначале меня, честно говорю, смущали эти видеокамеры при раздеваниях-приседаниях и, смешно вспомнить, в первые разы я даже втягивал живот, то сейчас мне вообще до фонаря, сколько там камер – одна или 10. А забирая одежду после проверки, я скорее сначала возьму носки, а не трусы – неприятно босыми ногами стоять на холодном кафеле или коврике", – подчеркнул политик.