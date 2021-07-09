“Теперь поднимите мошонку”. Навальный рассказал, как в колонии обыскивают заключенных

"В СИЗО №1 ты не только стандартно раздеваешься догола, собираясь на суд и возвращаясь с него, но и при каждом обыске камеры, которые идут постоянно. Меня при этом снимали на видеорегистраторы не менее трех сотрудников. Так что в отличие от ваших лоховских нюдсов, сделанных фронтальной камерой телефона, мои – высокое 3D-искусство, снятое с разных точек", – отметил он.
По словам Навального, по инструкции минюста РФ полный обыск с раздеванием догола проводится и до, и после встречи с адвокатом, даже встреча проходит через стекло.
"В соответствии с законом жанра заказчик съемки задает пожелания. Что надо сделать, когда ты уже голый. У меня в лагере все по инструкции и довольно целомудренно: присядьте три раза. Это стандарт", – сообщил оппозиционер.
Он рассказал, что в исправительной колонии №3 в Покрове его попросили присесть 10 раз, но договорились о трех.
"В некоторых местах особенно озабочены разглядыванием пяток и стоп. В некоторых – подмышек. Один раз меня просто поразили требованием: "Теперь поднимите мошонку". Што-а?! Откуда ее поднять? С пола? Что за извращенная просьба? Вопрос мошонки потребовал некоторых препирательств с прапорщиком, но в итоге и с ним разобрались. В таких случаях видеосъемка уже помогает. Надо смотреть в камеру и возмущенно говорить: "Вы тут че, совсем больные?" – уточнил Навальный.
Он написал, что процедура досмотра с раздеванием превратилась в рутину.
"Если вначале меня, честно говорю, смущали эти видеокамеры при раздеваниях-приседаниях и, смешно вспомнить, в первые разы я даже втягивал живот, то сейчас мне вообще до фонаря, сколько там камер – одна или 10. А забирая одежду после проверки, я скорее сначала возьму носки, а не трусы – неприятно босыми ногами стоять на холодном кафеле или коврике", – подчеркнул политик.
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.
После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 31 марта Навальный объявил голодовку, во время которой потерял 8 кг, а всего с момента приезда в колонию – 15 кг. Он требовал допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.
19 апреля Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове.
23 апреля политик завершил голодовку, несмотря на то, что требование допустить к нему независимого врача так и не было выполнено. Навального вернули обратно из тюремной больницы в колонию, где он отбывает заключение.