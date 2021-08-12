США внимательно следят за ситуацией с Навальным – Госдеп

"Мы знаем об этом", – сказал Прайс.

Он отметил, что такие действия – продолжение модели поведения российских властей.

"Конечно, это следует за действиями российского правительства – не только с арестом и задержанием Навального, но и с жестоким подавлением многих россиян, которые мирно вышли на улицы, чтобы продемонстрировать протест против его задержания. Это следует за попытками запугать и подавить те независимые неправительственные организации, которые связаны с Навальным. Так что во многом это просто продолжение очень тревожной модели. Соединенные Штаты продолжают стоять на стороне многих россиян, которых мы видели не так давно, когда они снова мирно вышли на улицы, чтобы призвать свое правительство к ответу, выразить свое стремление к большей свободе, протестовать против репрессий, которым они подвергались. Так что да, мы очень внимательно наблюдаем", – заявил спикер.

Контекст:

11 августа Навальному предъявили обвинение в создании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который до этого признали в РФ экстремистским.

Фонд борьбы с коррупцией – некоммерческий фонд, созданный Навальным, основной деятельностью которого являлись расследования, раскрытие коррупционных схем и пресечение коррупции в высших органах российской власти. По решению минюста России в октябре 2019 года ФБК был признан в России НКО – иностранным агентом.

В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица – Фонда защиты прав граждан. Он попал в реестр НКО-иноагентов в декабре 2020-го.

Прокуратура Москвы 16 апреля 2021 года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали "законом против ФБК".

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет.

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его и его сторонников отступить от своих целей.

Сам оппозиционер находится в колонии во Владимирской области. В январе после возвращения из Германии, где он лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок" (Навальный считает, что имело место покушение, организованное ФСБ по приказу Путина), его арестовали по делу "Ив Роше". В рамках этого дела он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.